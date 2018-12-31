Названо число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске

При обрушении части жилого дома в Магнитогорске погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей МЧС.

Всего в подъезде газифицированного десятиэтажного панельного дома 1973 года постройки проживало до 110 человек. С третьего по десятый этаж над аркой между шестым и седьмым подъездом повреждены 48 квартир.

Спасатели обнаружили тела двух погибших. Из-под завалов извлечены три человека, в том числе один ребенок. Еще четверым оказана помощь амбулаторно. Число пострадавших уточняется. Предварительная причина случившегося — взрыв газа.

На месте происшествия находятся губернатор Челябинской области и мэр Магнитогорска. К ликвидации последствий происшествия привлечены 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России — 339 человек и 26 единиц техники.

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