Путин поблагодарил спасателей за работу в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с сотрудниками МЧС поблагодарил их за самоотверженную работу в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа разрушен подъезд жилого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Путин провел разговор с капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко.

Вечером 1 января стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов тело девятого погибшего, речь идет про женщину. Неизвестной остается судьба 35 человек, которые могли находиться в квартирах, разрушенных при взрыве.

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Днем во вторник спасатели нашли под завалом живого 11-месячного мальчика, которого должны переправить для лечения в Москву. Его состояние врачами оценивается как крайне тяжелое.

Частичное обрушение жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Предполагается, что работы по разбору завалов продлятся около двух суток.

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