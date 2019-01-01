Найденного под завалами в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву

Младенца, найденного под завалами частично обрушенного дома в Магнитогорске эвакуируют в Москву. Об этом сообщили в Минздраве, передает «Интерфакс».

Его состояние оценивается как крайне тяжелое. У мальчика диагностированы серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

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Из Москвы за 11-месячным ребенком уже отправлен специальный самолет со специалистами на борту.

Младенца извлекли из-под завалов днем 1 января. Сперва сообщалось, что спасенным ребенком оказалась девочка, но позднее власти уточнили пол.

Частичное обрушение жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Известно как минимум о восьми погибших, судьба 36 человек остается неизвестной.

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