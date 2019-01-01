Под завалами в Магнитогорске нашли живым 10-месячного ребенка

На месте частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва бытового газа, обнаружили десятимесячного ребенка, передает во вторник, 1 января, ТАСС.

Состояние младенца оценивается как тяжелое, пояснили в службе скорой помощи. «На реанимобиле едет в больницу», — рассказал представитель оперативного штаба, развернутого рядом с местом происшествия.

«Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщили в официальном Telegram-канале губернатора региона Бориса Дубровского, добавив, что для малыша готовится реанимация.

Как рассказал Znak.com очевидец, спасатели услышали из-под завалов странный звук, напоминающий плач человека. «Туда тут же побежали сотрудники МЧС и медработник. В это очень слабо верится, но все же. Дело в том, что специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло», — пояснил он.

Материалы по теме Обрушение многоэтажки в Магнитогорске Под завалами остаются десятки людей

Ранее стало известно о том, что в ходе разбора завалов возникла угроза обрушения. Правительственная комиссия приняла решение демонтировать нависающие конструкции и стены подъезда. Поисковую операцию планировалось возобновить только после устранения нависающих конструкций, теряющих устойчивость.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря. Спасатели обнаружили тела восьми погибших. Судьба 36 человек, которые во время происшествия могли находиться в квартирах, по-прежнему неизвестна. Работы по разбору завалов, предположительно, будут продолжаться не менее двух суток. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин происшествия. 2 января в Челябинской области объявлен днем траура.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!