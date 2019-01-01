На Урале устроят проверки после обрушения многоэтажки в Магнитогорске

В Уральском федеральном округе проконтролируют работу газовых сетей после взрыва бытового газа и частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области. Об этом во вторник, 1 января, сообщил заместитель полномочного представителя президента в округе Борис Кириллов, передает ТАСС.

«В округе будут проверки газовых сетей, в самое ближайшее время эта работа будет проведена», — заявил Кириллов.

Ранее стало известно, что тела еще двух погибших извлечены из-под завалов. Пятеро погибших, тела которых были найдены ранее, опознаны. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря. Работы по разбору завалов, предположительно, будут продолжаться не менее двух суток. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин происшествия.

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