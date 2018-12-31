Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске

Тело пятого погибшего в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске извлекли из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Из-под завалов извлекли одного погибшего», — заявил представитель МЧС. Отмечается, что общее число погибших, которых уже достали из завалов, достигло пяти.

Ранее сообщалось об обнаружении тел троих погибших. В МЧС сообщили, что не могут их достать, поскольку существует риск обрушения конструкций.

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Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря, погибли четыре человека (без учета тех, кого пока не смогли достать из завалов). Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей. Работы по разбору завалов предположительно будут продолжаться не менее двух суток.

Президент России Владимир Путин навестил в больнице пострадавших. Он прибыл в оперативный штаб, развернутый рядом с частично обрушившимся домом в Магнитогорске, вечером 31 декабря.

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