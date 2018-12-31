Путин навестил пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин навестил в больнице людей, пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул№3».
Придя в палату к пострадавшему подростку, президент поинтересовался его состоянием, заверил, что тот скоро поправится, и поинтересовался, что ему подарить на Новый год.
Путин прибыл в оперативный штаб, развернутый рядом с частично обрушившимся домом в Магнитогорске, вечером 31 декабря.
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (04:00 мск). В результате обрушилась секция одного из подъездов, существует угроза обрушения еще двух. Погибли четыре человека, по данным спасателей, несколько десятков еще могут находиться под завалами. Поисковая операция осложняется угрозой обрушения.