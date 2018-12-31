Путин навестил пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин навестил в больнице людей, пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул№3».

Придя в палату к пострадавшему подростку, президент поинтересовался его состоянием, заверил, что тот скоро поправится, и поинтересовался, что ему подарить на Новый год.

Материалы по теме Обрушение многоэтажки в Магнитогорске Под завалами остаются десятки людей

Путин прибыл в оперативный штаб, развернутый рядом с частично обрушившимся домом в Магнитогорске, вечером 31 декабря.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (04:00 мск). В результате обрушилась секция одного из подъездов, существует угроза обрушения еще двух. Погибли четыре человека, по данным спасателей, несколько десятков еще могут находиться под завалами. Поисковая операция осложняется угрозой обрушения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!