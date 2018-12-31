Момент взрыва многоэтажки в Магнитогорске попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео. Его публикует портал 74.ru.

Кадры сняла камера наблюдения на складе, расположенном на первом этаже в соседнем подъезде с обрушившейся секцией дома. На записи видно точное время взрыва — 06:02 по местному времени (04:02 мск).

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Известно, что в обрушившемся подъезде десятиэтажки располагается по шесть квартир на этаже. Первые два этажа занимают коммерческие помещения. Обрушилась левая секция подъезда, то есть по три квартиры на каждом этаже.

По уточненным данным на 13:00 местного времени (11:00 мск), известна судьба 52 человек из 120, прописанных и живших в доме. Четверо погибли, еще четверо госпитализированы, 16 эвакуировано, 28 человек вышли на связь. Информация опубликована в официальном Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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