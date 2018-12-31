Стало известно об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске

Еще два подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могут обрушиться после взрыва газа, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

«Сегодня дом будет полностью проверен, и уже завтра мы сообщим информацию о возможности посещения жильцами своих квартир для того, чтобы забрать вещи первой необходимости», — процитировали там главу Магнитогорска Сергея Бердникова.

Поиск пострадавших под завалами людей продолжается. На месте работают около 500 сотрудников городской спасательной службы, федерального и областного управлений МЧС. В ведомстве пока не дают прогноза по срокам разбора завалов.

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Жильцы дома были эвакуированы в соседние школы. Их готовы принять в двух гостиницах, общежитии политехнического колледжа и Магнитогорского госуниверситета технического имени Носова.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим — по 50 тысяч рублей. Люди, лишившиеся своих квартир, получат новые.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (04:00 мск). По последним данным, погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Известна судьба 52 человек из 120, прописанных и живших в доме.

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