Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске прыгали в окна

Некоторые жильцы обрушившегося подъезда в Магнитогорске успели спастись сами, рассказал Znak депутат гордумы, глава издания «Верстов.инфо» Павел Верстов.

По его словам, между взрывом газа и обрушением прошло несколько минут. «Люди прыгали в окна, пытались эвакуироваться», — сказал журналист.

Всего из-за взрыва разрушено 48 квартир, всех жильцов дома эвакуировали в ближайшую школу, обеспечили теплыми вещами, едой, водой и всем необходимым. Кроме того, пострадавшим помогают жители соседних домов, отметил Верстов.

«Но жители первого, второго и третьего подъездов вернулись в свои квартиры. С них пытались взять расписки, что они действуют на свой страх и риск. Но люди не слушают, идут обратно», — добавил собеседник издания.

Взрыв газа с последующим обрушением подъезда жилого дома в Магнитогорске произошел примерно в 6:00 (4:00 мск) 31 декабря. По последним данным Минздрава Челябинской области на 09:49, за медпомощью после ЧП обратились 12 человек, госпитализированы четверо, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судьба 79 человек остается неизвестной.

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