В Вологде введен режим ЧС из-за взрыва газа

В Вологде ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в одном из домов. Об этом сообщил на своей странице «Вконтакте» мэр города Сергей Воропанов.

Сигнал о взрыве пришел незадолго до полуночи 16 декабря. Одна женщина погибла, еще три человека пострадали. Всего в доме находится 61 квартира, все жители были эвакуированы, сообщил Воропанов.

«Сейчас понятно, что в подъезде, где произошел взрыв, на пятом, четвертом и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно. Остальные подъезды полностью сохранены. В доме удалось сохранить тепло, чтобы уберечь систему отопления от разморозки», — написал Воропанов.

Стоит задача оперативно найти подрядную организацию, которая сможет быстро восстановить дом, добавил мэр.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК), сообщило региональное управление Следственного комитета. Сохраняется опасность обрушения конструкций здания, отметили в ведомстве.

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