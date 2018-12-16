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Трое детей остались дома одни и сгорели

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Трое детей погибли в результате пожара в Башкирии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

ЧП случилось в ночь на воскресенье, 16 декабря, в селе Кандры Туймазинского района. Загорелся частный жилой дом. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух детей 4 лет и одного ребенка 2 лет. По предварительным данным, в момент возгорания дети находились дома одни, без присмотра взрослых, отметили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Кроме того, в ночь на воскресенье вспыхнул пожар в одной из квартир двухэтажного дома в Казани. Обнаружены тела мужчины 1957 года рождения, женщины 1952 года рождения и мальчика 2017 года рождения, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

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