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Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка

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В США полицейский сумел поймать мальчика, выпрыгнувшего со второго этажа горящего здания. На видео, снятое с нательной камеры полицейского, обратил внимание информационный портал Kxan.com.

Инцидент произошел в городе Даллас, штат Техас, в понедельник, 10 декабря. Полицейские прибыли к месту пожара и обнаружили, что лестница на второй этаж, где остались женщина с ребенком, объята пламенем. Они кричали матери открыть окно, но ей не удавалось это сделать.

Тогда один из полицейских подбросил дубинку и разбил окно. Он велел женщине ударить в него ногой, чтобы выбить остатки стекла. Три полицейских уговорили 10-летнего мальчика выпрыгнуть из окна, и один из них поймал его. Как только мальчик приземлился, он сразу спросил о матери. Полицейские завернули его в одеяло и сказали, что с ней все будет хорошо.

Спустя несколько минут на место прибыли пожарные и закинули лестницу в окно для спасения женщины.

Ни мать, ни ребенок в результате происшествия не пострадали.

В конце ноября сообщалось о прохожем, поймавшем ребенка, брошенного ему матерью из окна горящего дома. Мужчина отнес младенца в безопасное место, а затем вернул родительнице.

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