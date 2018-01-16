Девочка пролетела три этажа и упала в руки пожарному

В США пожарный поймал выброшенную с третьего этажа горящего дома девочку. На видео, снятое на камеру, прикрепленную к шлему одного из огнеборцев, обратил внимание телеканал CBS News.

На ролике пожарный Скотт Строуп (Scott Stroup) ловит ребенка, которого скинула ему его мать с балкона третьего этажа. Сама женщина спасалась, слезая по лестнице. Строуп отнес плачущую девочку в сторону от горящего здания и передал медикам.

«Мы ловили детей, как будто играли в американский футбол. Взрослые кидали детей с балконов прямо нам в руки. Пара моих коллег и вовсе ловила младенцев, и это было просто невероятно», — рассказал глава пожарной бригады Эрик Джонсон.

В результате пожара пострадали около 12 человек, большинство из них отравились дымом.

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