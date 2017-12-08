Американец героически ринулся в огонь ради кролика

Американец спас кролика во время лесных пожаров в Калифорнии и стал героем социальных сетей. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NBC News.

Как рассказали изданию The Sacramento Bee очевидцы, мужчина вышел из машины и подбежал к обочине. Поймать проворного кролика сразу не получилось, в итоге мужчина все-таки смог схватить его и прижал к себе. Давать интервью снимавшему его человеку спаситель животного отказался.

Пожар «Томас», из которого мужчина спас кролика, считается самым сильным из лесных пожаров в Калифорнии. Интернет-пользователи сравнили его с преисподней. В округе Вентура штата объявлен режим ЧС, около 38 тысяч человек получили рекомендации покинуть свои дома. Более 27 тысяч уже эвакуированы.

