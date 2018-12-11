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Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома

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Courtney Werblow / Facebook

В американском городке Парадиз, штат Калифорния, кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома. На видео их воссоединения обратил внимание информационный портал ABC 10.

Кортни Верблоу (Courtney Werblow) была вынуждена оставить кошку по кличке Тимбер во время эвакуации из-за пожара Camp Fire. Она вместе с детьми и родителями спешно покидала жилье и не сумела найти животное. Верблоу надеялась, что питомице удалось выжить, и вернулась за ней на пожарище, как только опасность миновала.

Американка снимала на видео то, что осталось от дома, и вдруг увидела вдали кошку. Верблоу сразу поняла, что это Тимбер, эмоционально начала звать ее и показывать миску с кошачьим кормом. «Ты сделала это! Ты смогла! Все хорошо, малышка, мы здесь. Мы приехали за тобой!» — говорила хозяйка, лаская любимицу. В конце ролика Верблоу расплакалась.

Кортни поделилась видео на своей странице в Facebook. «Никогда не теряйте надежду! Сегодня, месяц спустя после пожара, мы приехали к сгоревшему дому родителей и нашли мою кошку Тимбера! Она жива! Слава Богу!» — написала она.

Верблоу рассказала журналистам, что Тимбер появилась в их семье, когда она была беременна вторым ребенком. Однако вскоре ей пришлось отдать кошку родителям, так как хозяева дома, который арендовали Верблоу с мужем, были против животных. Теперь вся семья планирует жить вместе, так как после пожара у них не осталось ни дома, ни денег.

Ролик набрал более полумиллиона просмотров, растроганные комментаторы поздравляли Верблоу, признавались, что видео заставило их плакать, и называли произошедшее чудом.

Пожар Camp Fire, бушевавший на территории Калифорнии в ноябре, стал самым смертоносным в истории штата: в нем погибли 85 человек.

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