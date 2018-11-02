Квартира россиянки взорвалась из-за лака для волос

В одной из квартир города Кириши Ленинградской области произошел взрыв, выбивший окна на кухне. Об этом пишет региональный портал «Мойка78».

Инцидент случился в однокомнатной квартире пятиэтажного дома №10 по Плавнецкому бульвару.

Следов взрывчатых веществ полиция не обнаружила, сообщает издание. По данным правоохранителей, причиной происшествия стал баллон с лаком для волос, принадлежащий хозяйке жилья. Причина взрыва упаковки с косметическим средством уточняется.

На момент инцидента в квартире находился арендатор. Мужчина не пострадал.

Наиболее распространенная причина масштабных разрушений в домах россиян — взрывы бытового газа, хотя встречаются случаи повреждений и по другим причинам. Так, летом 2018-го в одной из квартир деревни Новогуслево взорвался водонагреватель в ванной комнате. Взрыв частично разрушил перекрытия и стену между подъездом и квартирой, а также выбил стекла в жилых помещениях. Под завалами оказались двое человек, они были госпитализированы.

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