В жилом доме в Вологде прогремел взрыв

В одной из квартир жилого дома в Вологде взорвался газ, площадь обрушения составила 30 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в доме 74А на улице Карла Маркса. В результате взрыва обрушилось потолочное перекрытие в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома.

В происшествии, по предварительным данным, погиб один человек, шестеро пострадали. По последней информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Интерфакс», на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СКР, сотрудники МЧС и полиции, другие специалисты и эксперты.

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