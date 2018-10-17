В Крыму затруднились назвать источник газа во взорвавшемся техникуме

Здание Керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября произошел взрыв, не было подключено к центральной системе газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымгазсети», передает «Новости Крыма».

«Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», — сказал представитель «Крымгазсети», предположив, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.

Радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале сообщает, что в столовой, где прогремел взрыв, не было газовых баллонов. Раненых выбросило волной наружу.

Днем в среду, 17 октября, произошел взрыв на территории ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум». Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники, взорвался газовый баллон, погибли 10 человек.

kerch.fm

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