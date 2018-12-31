Оценены шансы на спасение людей из-под завалов дома в Магнитогорске

Врачи считают маловероятным, что под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске еще удастся найти живых людей. Об этом сообщил изданию «Верстов.Инфо» главврач городской больницы №3 Михаил Щербаков.

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«Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит», — сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области, спасательные работы осложняются морозной погодой и большой площадью завалов. Температура воздуха в Магнитогорске составляет минус 17 градусов. «Это создает определенные проблемы, в том числе для людей, которые могут под завалами находиться», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после обрушения подъезда пропали 79 человек.

Взрыв газа с последующим обрушением подъезда жилого дома в Магнитогорске произошел примерно в 6:00 (4:00 мск) 31 декабря. За медпомощью после ЧП обратились 12 человек, госпитализированы четверо. Уже известно о троих погибших.

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