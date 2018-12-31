Очевидцы рассказали об обрушении дома в Магнитогорске

Стали известны подробности последствий взрыва газа в многоэтажном доме в Магнитогорске. Очевидцы рассказали РИА Новости, что машины экстренных служб прибыли на место уже через 10 минут после ЧП.

Жительница соседнего с обрушившимся подъезда Алена Яковлева рассказала, что сначала подумала о землетрясении. «Но потом раздался взрыв, начали разбиваться окна, по пути вниз вся лестничная клетка была в стекле. Мы стучали в двери, будили соседей. Выйдя на улицу, мы увидели пламя, окутывающее второй и третий этажи, также загорались балконы верхних этажей», — сообщила она.

Другая местная жительница рассказала, что проснулись от громкого взрыва и яркой вспышки. После этого, по ее словам, люди начали выбегать из дома и только тогда поняли, что от подъезда осталась только панельная стена.

«Там завал выше третьего этажа (...). На улице сегодня очень холодно, сильный мороз», — рассказал порталу 74.ru очевидец Дмитрий.

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Как сообщил ранее депутат городской думы Павел Верстов, некоторые жители других подъездов решили вернуться в свои квартиры, несмотря на риск дальнейшего обрушения. «С них пытались взять расписки, что они действуют на свой страх и риск. Но люди не слушают, идут обратно», — уточнил депутат. Он добавил, что жители соседних домов несут теплые вещи предлагают разместить людей у себя.

Взрыв газа и последующее за этим обрушение одного из подъездов девятиэтажного дома, расположенного по адресу Карла Маркса, 164, в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. Погибли четыре человека, пятеро с различными травмами доставлены в больницы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

На месте обрушение ведется разбор завалов. По состоянию на 14:00 по московскому времени, судьба более 60 человек остается неизвестной. Шансы найти под завалами выживших с каждым часом снижаются, поисковые работы осложняет и погода: в настоящее время в городе минус 17, а к ночи похолодает до минус 24 градусов.

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