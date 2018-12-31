Появились подробности разбора завалов в Магнитогорске

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников рассказал подробности разбора завалов после обрушения подъезда в многоэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за того, что дом панельный, невозможно разбирать завалы снизу из-за риска новых обрушений. «В подвале уже обрушилось перекрытие. Демонтаж ведется с верхних этажей», — заявил он.

Штаб работает в круглосуточном режиме. Каждые полчаса на месте ЧП проводятся минуты тишины для поиска людей под завалами, добавил Бердников.

Работы по разбору завалов предположительно будут продолжаться не менее двух суток, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев. Он подчеркнул, что прогнозировать точную дату окончания работ не могут даже специалисты.

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Ранее сообщалось об обнаружении под завалами тел троих погибших. В МЧС сообщили, что не могут их достать, поскольку существует риск обрушения конструкций.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря, погибли четыре человека (без учета тех, кого пока не смогли достать из завалов). На оперативном совещании с президентом министр МЧС Евгений Зиничев сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей.

Президент России Владимир Путин навестил в больнице людей, пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Он прибыл в оперативный штаб, развернутый рядом с частично обрушившимся домом в Магнитогорске, вечером 31 декабря.

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