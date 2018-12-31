Тела троих погибших обнаружены под завалами в Магнитогорске

Под завалами у обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

«Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций», — уточнил он. Зиничев добавил, что на разбор завалов уйдет как минимум двое суток, но говорить о сроке завершения работ пока невозможно.

Спасателям пока сложно установить, сколько человек находились в обрушившемся подъезде. «Работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация. Очень аккуратно приходится работать техникой», — добавил глава МЧС.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря, погибли четыре человека (без учета тех, кого пока не смогли достать из завалов). На оперативном совещании с президентом министр МЧС Евгений Зиничев сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей.

«Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы губернатора Челябинской области сообщает, что в Магнитогорске отменены все развлекательные мероприятия, кроме детских. В ближайшее время будет объявлен день траура.

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