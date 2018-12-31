Из-за взрыва в жилом доме в Магнитогорске разрушено 26 квартир

В жилом доме в Магнитогорске, где после взрыва газа частично обрушился подъезд, были разрушены 26 квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС по Челябинской области.

«По уточненным данным, разрушено 26 квартир, в которых проживало 46 человек», — сказал собеседник агентства. Угроза обрушения на другие подъезды не распространяется.

В настоящее время на месте обрушения продолжается работа по разбору завалов, где еще могут оставаться люди. В операции задействован мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Для прослушивания места обрушения проводится «минута тишины», уточнил РБК. Работа ведется в сложных условиях, ситуацию осложняет мороз.

Частичное обрушение дома произошло рано утром 31 декабря, погибли четыре человека. На оперативном совещании с президентом министр МЧС Евгений Зиничев сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, в том числе семь детей. Работе спасателей мешают нависающие плиты, их пытаются убрать.

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