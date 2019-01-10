США оставили за собой право бомбить Сирию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения оружия в Сирии, однако в Вашингтоне надеются, что для этого не будет причин. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Каире, предает Reuters.

Он отметил, что Белый дом все еще привержен полному уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а в случае появления новых целей США будут наносить по ним авиаудары. В то же время он напомнил, что американские войска продолжают покидать страну.

В своей речи Помпео отметил, что Соединенные Штаты являются «силой добра» на Ближнем Востоке и всегда стремились к освобождению, а не оккупации региона. Он также призвал ближневосточные страны уделять больше внимания борьбе с боевиками ИГ. «Как только США отступают, появляется хаос», — сказал госсекретарь.

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6 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.

За день до этого СМИ сообщили, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует база Эт-Танф.

Президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии и приказал американским военным покинуть страну в конце 2018 года. Кроме того, он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

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