Террористы одобрили турецкое вторжение в Сирию

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданная на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», поддерживает планы Турции провести военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.

«Мы поддерживаем операцию по освобождению территории к востоку от Евфрата», — заявил местным СМИ глава ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани.

По его словам, турецкая Рабочая партия Курдистана (РПК), связанная с сирийским курдским «Демократическим союзом» (PYD) и его вооруженными «Отрядами народной самообороны» (YPG), — враг. Это якобы связано с тем, что курды контролируют территорию, населенную суннитами.

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В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

В том же месяце Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.

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