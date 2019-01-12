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США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии

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Корабль Kearsarge

ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что речь идет о судне Kearsarge, на борту которого находятся сотни морпехов. Они должны оказать поддержку покидающим Сирию американским солдатам.

По словам источников, приказ о выводе войск остается в силе, несмотря на заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который говорил, что США не покинут Сирию, пока Турция не оставит в покое поддерживаемых американцами курдов.

До этого СМИ сообщили, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует база Эт-Танф.

Президент США Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии и приказал американским военным покинуть страну в конце 2018 года. Кроме того, он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

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