Турция ответила на угрозы Трампа

Турция не будет прекращать борьбу с вооруженными формированиями курдов в Сирии, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

«Отождествлять сирийских курдов и Рабочую партию Курдистана (РПК), которая находится в списке террористических группировок США, а также партию "Демократический союз" (PYD) и ее вооруженные "Отряды народной самообороны" (YPG) — фатальная ошибка», — написал он, обращаясь к главе американского государства.

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Калын подчеркнул, что Анкара борется не с курдами, а с террористами. «Мы защитим курдов и других сирийцев от террористической угрозы», — отметил он.

Ранее 14 января Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам. Он также возложил ответственность и на курдов, заявив, что те не должны провоцировать турецкую сторону.

12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

Трамп объявил о победе над «Исламским государством» (запрещено в РФ) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну в конце 2018 года.

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