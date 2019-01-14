Трамп пригрозил разорить Турцию

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению американского лидера, после ухода войск США из Сирии, в стране необходимо создать 20-мильную зону безопасности, разделяющую позиции курдских формирований и турецких войск. При этом Трамп также возложил ответственность и на курдов, заявив, что те не должны провоцировать Анкару.

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12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

Трамп объявил о победе над «Исламским государством» (запрещено в РФ) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну в конце 2018 года.

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