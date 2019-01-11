США допустили разговор с Россией о сирийских курдах

США обсудят с Россией положение курдов в Сирии, если это потребуется. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту Хью Хьюитту.

По словам Болтона, курды в Сирии находятся в очень сложной ситуации. Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп говорил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что курды являются союзниками Вашингтона, и США должны удостовериться, что они не пострадают при выводе военных из Сирии. «Это то, о чем мы говорим с Турцией. Мы бы поговорили об этом с Россией, если это потребуется», — сказал помощник президента.

В разговоре с Хьюиттом он также отметил, что обеспокоенность США в регионе вызывают не только возможные действия Анкары, но и Москвы, так как Россия «возможно захочет занять территории на северо-востоке Сирии».

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10 января Эрдоган заявил, что запланированная турецкая операция на северо-востоке Сирии пройдет вне зависимости от вывода американских войск из региона.

6 января Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.

Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну 19 декабря. Несколько дней спустя он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

В том же месяце Эрдоган объявил о новой операции против террористов на северо-востоке Сирии. К террористам Анкара причисляет как ИГ, так и представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые контролируют территории на севере Сирии и которых поддерживает Вашингтон.

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