Подрыв американских военных в Сирии попал на видео

Telegram-канал WarJournal опубликовал видео, на котором запечатлен момент атаки террориста-смертника в сирийском Манбидже. В результате нападения погибли четыре американских военнослужащих.

Судя по кадрам, подрыв произошел возле некоего заведения. Утверждается, что это ресторан, в котором во время нападения находились офицеры Вооруженных сил США.

Американские власти подтвердили гибель четырех солдат и ранение трех в результате теракта. О произошедшем уже уведомлен президент США Дональд Трамп, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Сообщалось, что ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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