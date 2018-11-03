Запрещенные в России террористы приедут в Москву на переговоры

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Представители движения «Талибан» (запрещено в России) приедут в Москву на консультации по Афганистану, говорится в сообщении на сайте российского Министерства иностранных дел.

Заседание состоится 9 ноября в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Участие в нем примут заместители министров иностранных дел и спецпредставители ряда государств. Приглашения были направлены Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, а также США.

«Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани принял решение направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация Политического офиса движения талибов в Дохе», — говорится в сообщении.

Исламистское движение «Талибан» зародилось в Афганистане в 1994 году в среде местных племен пуштунов. С 1996-го по 2011 год контролировало большую часть территории страны. В 2003 году Совет безопасности ООН и Верховный суд России признали его террористической организацией.

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