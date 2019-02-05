Талибы понадеялись на быстрый уход США из Афганистана

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) надеются, что вывод войск США из Афганистана не затянется надолго. Об этом заявил журналистам глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что это не займет долгие годы, может быть, месяцы, но не годы», — отметил он.

Пока договоренности о сроках ухода американских солдат нет, сказал Станикзай. Глава делегации добавил, что движение намерено встретиться с другими сообществами и политическими партиями Афганистана после начала вывода войск США, чтобы решать проблемы будущего страны.

Представитель «Талибана» также отметил, что прошедшие ранее переговоры с американского стороной были успешными.

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В то же время глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в сенате Конгресса заявил, что переговоры с талибами находятся на «очень и очень ранних этапах», передает Reuters. По его словам, Вашингтон четко осознает, что правительство Афганистана должно быть частью решения и должно участвовать в переговорах по этому вопросу. США не могут действовать от имени Кабула, добавил он.

28 января спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что американская делегация договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже почти 20 лет.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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