Кремль открестился от встреч с террористами

В Кремле не планируют контактов с талибами во время их приезда в Москву на конференцию по Афганистану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 5 февраля. Его цитирует РИА Новости.

По остальным вопросам, связанным с приездом представителей радикального движения «Талибан», он рекомендовал обращаться в МИД.

Конференция афганских политиков и деятелей проходит в Москве 5-6 февраля при поддержке афганской общины в России. В мероприятии принимают участие представители диаспор из Ирана, Пакистана и ряда стран СНГ.

Талибы приезжали в российскую столицу в ноябре прошлого года на конференции московского формата по урегулированию ситуации в Афганистане.

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сформировался в 1994 году в разгар Афганской войны. Талибы находились у власти в 1996-2001 годах. С 2001-го они ведут партизанскую борьбу с правительственными войсками и силами НАТО. В последнее время стороны пытаются урегулировать конфликт.

В июне «Талибан» впервые за 17 лет военного конфликта объявил о временном прекращении огня после аналогичного решения правительства Афганистана.

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