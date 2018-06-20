Талибы отметили перемирие захватом военной базы и убийством 30 солдат

Члены движения «Талибан» (запрещено в России) захватили военную базу в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции.

Талибы рано утром в среду, 20 июня, атаковали два блокпоста. Затем они напали на военную базу одновременно с нескольких сторон, добавил глава местного совета Абдул Азиз Бек (Abdul Aziz Bek). По его словам, бой с боевиками шел несколько часов, однако в итоге 30 солдат были убиты, а объект захвачен.

В то же время в ходе столкновений в провинции были уничтожены 15 талибов, а еще четверо военных погибли. Бек добавил, что атака явно была подготовлена заранее, а разведку боевики провели во время прошедшего перемирия.

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Ранее талибы впервые за 17 лет объявляли перемирие. Оно длилось три дня перед праздником Ид аль-Фитр (в России более известен как Ураза-байрам), который отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

До этого власти Афганистана объявили о прекращении огня с 11 по 19 июня. Позднее оно было продлено еще на 10 дней. Обе стороны в случае нападения обещали ответить.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса.

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