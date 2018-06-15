Убит лидер пакистанских талибов

Лидер пакистанской части движения «Талибан» («Техрик-е Талибан Пакистан», запрещено в России) Мулла Фазлулла убит в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Удар был нанесен военными США по объекту в провинции Кунар, граничащей с Пакистаном, 14 июня. Отмечалось, что целью должен был стать высокопоставленный боец.

«Я подтверждаю, что лидер пакистанских талибов Мулла Фазлулла был уничтожен в ходе совместной операции на границе округа Маравера в провинции Кунар», — заявил представитель афганского министерства. По его словам, атака была совершена около 9 утра по местному времени. По некоторым данным, удар был нанесен с помощью беспилотников.

Настоящее имя родившегося в 1974 году Фазлуллы — Фазал Хайат. Он выступал за введение шариатского права в Пакистане. Мужчина стоял за нападением боевиков на военную школу в Пешаваре в декабре 2014 года, когда погибли 145 человек, в основном дети. Считается также, что именно Мулла приказал в 2012 году напасть на тогда 15-летнюю правозащитницу Малалу Юсуфзай. Девушку ранили в голову, однако врачи смогли спасти ее жизнь. Позднее она стала лауреатом Нобелевской премии мира.

В 2015-м Пакистан сообщал о его ликвидации, однако заявления были опровергнуты местными талибами. С марта 2018-го мужчина находился в американском списке разыскиваемых преступников, за информацию о нем Госдепартамент США предлагал вознаграждение в пять миллионов долларов.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.

В настоящее время талибы и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса. Ранее в июне обе стороны объявили о временном прекращении огня. В то же время в случае нападения они пообещали ответить.

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