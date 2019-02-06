Названы сроки ухода половины сил США из Афганистана

США пообещали талибам вывести часть своих войск из Афганистана уже весной 2019 года. Об этом рассказал представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Моулави Абдусалам Ханафи, передает РИА Новости.

«Американцы сказали нам, что половину своих войск будут выводить с начала февраля и до конца апреля», — заявил он на межафганском форуме в Москве. График, по его словам, еще будет обсуждаться.

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5 февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что движение надеется, что уход американских военных «не займет долгие годы, может быть, месяцы, но не годы». Он отмечал, что договоренности о точных сроках пока нет.

28 января спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что американская делегация договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже почти 20 лет.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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