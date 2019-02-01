Названо условие ухода США из Афганистана

Американские войска будут выведены из Афганистана, если удастся достичь договоренностей о мирном урегулировании ситуации в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Глава государства отметил, что серьезные переговоры по этому вопросу идут впервые.

После этого сенат Конгресса США принял поправку, касающуюся ухода войск из Сирии и Афганистана. В ней Трампа предостерегли от «стремительного вывода» военнослужащих. По мнению законодателей, группировки боевиков в этих странах по-прежнему представляют серьезную опасность для США. Документ носит рекомендательный характер.

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В конце января стало известно, что американская делегация договорилась о принципах мирного соглашения с представителями действующего в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России). Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится уже 17 лет.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» (запрещено в России) в декабре 2018 года. Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.

В конце 2018 года появилась информация о возможном выводе американских войск из Афганистана.

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