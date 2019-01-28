Американцы разуверились в политике Трампа

Большинство американцев не одобряет внешнеполитический курс президента Дональда Трампа. Результаты опроса опубликовало Associated Press.

63 процента опрошенных в целом не поддерживают лидера в делах, касающихся внешней политики. 35 процентов одобряют его действия. При этом 53 процента граждан США думают, что страна сдаст позиции на международной арене в течение 2019 года.

Главным образом обеспокоенность вызывают решение о выводе американских солдат из Сирии, отношения Трампа с российским и северокорейским руководством, а также с соседними странами, в частности, с Мексикой.

В то же время уход из Сирии одобряют 39 процентов респондентов, против этого шага выступают 35 процентов. Также 40 процентов американцев высказались за вывод войск США из Афганистана, 30 процентов — против.

Опрос был проведен Центром исследований связей с общественностью Associated Press. С 16 по 20 января в нем приняли участие 1062 человека.

В декабре 2018 года рейтинг одобрения Трампа, по данным Rasmussen Reports, составил 49 процентов. Президент заявил, что это связано с расследованием о его связях с Россией. В то же время, по информации компании, с августа рейтинг одобрения деятельности лидера колебался в диапазоне от 45 до 50 процентов.

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