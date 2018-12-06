Мир
 
Последние новости
Сделка России и ОПЕК оказалась под угрозой
Блогера Давидыча встретили из «Кремлевского централа» концертом
Пес спас солдат и погиб в Афганистане
Комнату Коляна из «Реальных пацанов» выставили на продажу
Бывший футболист сборной Германии просил жену сдавать за него тесты
Бойцов ОУН и УПА признали участниками боевых действий
Девушка придумала свою классификацию мужчин в Tinder и прославилась
«Смертоносную силу» армянской армии показали на видео
России пригрозили отстранением от Олимпиады-2020
Новости партнеров

Трамп пожаловался на харассмент

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Без фальшивой российской охоты на ведьм, со всем, чего мы достигли за два года (...), рейтинг одобрения моих действий будет 75 процентов, а не 50, как только что сообщил Rasmussen. Это называется харассмент президента!» — говорится в сообщении.

По информации Rasmussen Reports, 49 процентов избирателей на данный момент одобряют работу Трампа. В то же время 50 процентов высказываются о ней негативно, говорится в исследовании.

В сентябре Трамп отмечал, что спецпрокурор Роберт Мюллер и «разгневанные демократы» используют расследование по «российскому делу», чтобы навредить республиканцам.

Мюллер с 2017 года расследует дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом
Трамп решил покончить с гонкой вооружений
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
Трамп предсказал падение рейтинга из-за России
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Корейский майдан

Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
20:08Сегодня

Бориса Джонсона заставили покаяться за «забытые» доходы

15:11Сегодня

Британского принца обвинили в расовом предательстве

18:24Сегодня

США внепланово полетали над Украиной

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
19:35Сегодня

Европейские порты предложили закрыть для российских судов

03:42Сегодня

Боевой корабль США нарочно приблизился к Владивостоку

17:03Сегодня

Швейцарский кантон защитит евреев за счет бюджета

Мир00:0122 октября
Мухаммад бин Салман Аль Сауд

Принц крови

Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
18:25 5 декабря

Глава полиции Лондона рассказала о вербовке детей преступными группировками

17:14Сегодня

Названа причина слабости единой европейской армии

15:48Сегодня

В Европе появится страна с бесплатным общественным транспортом

Россия
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Всему голова
Сенаторша с самой яркой прической покидает свой пост. Чем еще она известна
«Люди понимают, что сила — единственная власть»
Россияне не любят стукачей, но стучат. На кого и зачем?
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах
Российская таможня не пропустила купленный россиянкой «неогнемет» Илона Маска
Все материалы
Мир
Корейский майдан
Американцы дали ему власть и деньги. Он потерял все и сбежал
Бориса Джонсона заставили покаяться за «забытые» доходы
Трамп пожаловался на харассмент
США внепланово полетали над Украиной
Европейские порты предложили закрыть для российских судов
«Их бросают в кровавые мясорубки»
 
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Все материалы
Бывший СССР
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
«Смертоносную силу» армянской армии показали на видео
Бойцов ОУН и УПА признали участниками боевых действий
Верховная Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией
Члены ОДКБ подчинились Лукашенко
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Россия решила бойкотировать Давос
ОПЕК и Россия договорились под давлением США
Россия и Иран обрушили нефть
Путин и Лукашенко поспорили о ценах на газ
Медведеву припомнили фразу про «денег нет»
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Подросток угрожал убить себя в московской школе
Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил друга за пинок собаке
Составлен портрет типичного российского коррупционера
Адвоката украинских моряков задержали за экстремизм
Стали известны подробности нападения подростка с ножом на школу
Все материалы
Наука и техника
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Названы лучшие смартфоны года
Россия оказалась родиной титанозавров
В «Роскосмосе» из-за США начали «рвать на головах волосы»
Американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch назвали сворованными у России
Все материалы
Спорт
«Я просто хотел спать»
Перерезанное горло и выстрел в голову. Этого хоккеиста невозможно убить
России пригрозили отстранением от Олимпиады-2020
Бывший футболист сборной Германии просил жену сдавать за него тесты
Провал российского биатлониста объяснили
Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам
Противник «грязного» спорта снова пожаловался на желающих его убить россиян
Повторен худший результат в истории российского биатлона
Все материалы
Культура
«Не каждый день люди в ад попадают»
Ларс фон Триер о своем серийном убийце, безумии и бессмертии
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Пьяный мастер
Он 20 лет пролежал в коме и оставил после смерти сотни гениальных фотографий
Вдохновившая на убийство студентки группа «Мы» снова распалась
Сокуров рассказал о прослушке ФСБ и доносах
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Умерла актриса сериала «Жизнь Клима Самгина»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ни дня без смерти или оскорблений»
Злобные шутки и необразованные люди сделали интернет опасным. Как это исправить?
Радиоведущая ушла домой посреди эфира и покончила с собой
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Блогер сходила на съемки «Голубого огонька» и описала свой ужас
Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом
Путин на «Циклоне Б» и намек на Третий рейх попали на польские плакаты
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом
Учительница подстригла школьника на уроке и пошла под суд
Названы лучшие рестораны мира
Фанаты высмеяли Кейт Миддлтон за старость
Все материалы
Путешествия
Чайный трип
Карри, дуриан и Будда: как правильно отдыхать на Шри-Ланке
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны с Россией
Снятая на камеру редчайшая аномальная радуга поразила американцев
У буянившего в самолете Панина нашелся защитник
Показан способ упаковать все вещи в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
«Из-под ног разбегаются тараканы с крысами»
История россиянки о жизни в Камбодже
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Пациент выкашлял кусок легкого из-за проблем с сердцем
Мать похитила собственного ребенка ради «проверки» мужа
Мужчина уткнулся в телефон и провалился в канал
Все материалы
План B
Тест нового B-класса — самого комфортного компактного Мерседеса
Самые безумные проекты Лос-Анджелеса
Экстремальный тюнинг, аэрография под капотом и сани Санта-Клауса
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Тест обновленного Nissan X-Trail
Знакомимся с кроссовером, доработанным в России. Есть ли повод для гордости?
Volkswagen показал первое изображение нового «Гольфа»
Автомобиль из «Кортежа» Путина превратили в универсал
Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России
Все материалы
Дом
Русский процент
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Мест нет
Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян
Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц
Названы главные проблемы жителей российских городов
Все материалы