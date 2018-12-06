Трамп пожаловался на харассмент

Президент США Дональд Трамп назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Без фальшивой российской охоты на ведьм, со всем, чего мы достигли за два года (...), рейтинг одобрения моих действий будет 75 процентов, а не 50, как только что сообщил Rasmussen. Это называется харассмент президента!» — говорится в сообщении.

По информации Rasmussen Reports, 49 процентов избирателей на данный момент одобряют работу Трампа. В то же время 50 процентов высказываются о ней негативно, говорится в исследовании.

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В сентябре Трамп отмечал, что спецпрокурор Роберт Мюллер и «разгневанные демократы» используют расследование по «российскому делу», чтобы навредить республиканцам.

Мюллер с 2017 года расследует дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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