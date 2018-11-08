Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах

Люксовый бренд-производитель одежды в спортивном стиле Supreme выпустил новую коллекцию футболок 18 & Stormy совместно с провокационным современным художником Ричардом Принсом. Об этом сообщает New York Post.

На футболках напечатаны портреты 19 женщин, включая порнозвезду Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), в честь которой названа коллекция, обвинивших президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.

Стоимость одной футболки составляет 40 долларов. Все средства от их продажи будут перечислены в фонд Downtown for Democracy — организации, называющей себя «комитетом, основанным представителями креативного класса с целью претворения культурного влияния в политическую власть». Коллекция 18 & Stormy поступила в продажу 2 ноября и к настоящему моменту полностью распродана.

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Порноактриса Сторми Дэниелс раскрыла детали сексуальных отношений с Трампом в книге «Полное разоблачение», где она описала, с каким нежеланием вступала в связь с президентом США и как преодолевала отвращение к самой себе, чтобы позволить произойти сексуальному контакту.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа. В 2017 году марка вошла в число самых хайповых брендов одежды, по опросу экспертов моды и журналистов. Среди поклонников марки — российский певец Филипп Киркоров, который не раз публиковал в своих социальных сетях фотографии в одежде этой марки.

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