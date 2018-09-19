Порнозвезда назвала секс с Трампом отвратительным

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, раскрыла детали сексуальных отношений с президентом США Дональдом Трампом. С содержанием ее книги «Полное разоблачение» ознакомилось издание The Guardian.

В книге Клиффорд описывает, с каким нежеланием она вступала в связь с президентом США, и как она преодолевала отвращение к самой себе, чтобы позволить произойти сексуальному контакту. Она раскрывает и совсем интимные детали: в частности, порнозвезда рассказывает, что его пенис меньше обычного, но «не чудовищно мал», и по форме напоминает поганку. «Это был наименее впечатляющий секс из всех, которые у меня были, но, разумеется, он так не думает», — призналась актриса.

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Порнозвезда упомянула о прическе 45-го президента США. По ее словам, он понимает, что его волосы нелепые, поскольку у него есть зеркало. Звездные стилисты якобы предлагали ему свои услуги, но американский лидер последовательно отказывался. Он объяснял, что прическа — отличительная особенность, приводит его слова Клиффорд.

Ее адвокат заявила, что, несмотря на подробное описание секса с Трампом, главное в книге ее клиентки — роль современной женщины, не испугавшейся говорить правду власти.

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В интервью 2011 года Клиффорд назвала секс с Трампом скучным, «как по учебнику». «[Это] можно было ожидать от человека в его возрасте», — признавалась она.

13 сентября стало известно, что автобиографическое произведение о связи с главой государства выйдет в конце октября. В марте она подала на американского лидера в суд, потребовав признать соглашение о неразглашении информации о связи с ним недействительным.

Клиффорд и Трамп имели сексуальные контакты в 2006-2007 годах. За то, чтобы данная информация не всплыла, в разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов. В Белом доме эти данные назвали ложью.

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