Порнозвезда предложила Трампу 130 тысяч долларов за право говорить

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), готова вернуть президенту США Дональду Трампу 130 тысяч долларов, которые, по ее словам, она получила за неразглашение информации об их интимной связи. Об этом говорится в открытом письме Клиффорд, опубликованном телеканалом NBC.

В документе сообщается, что после сделки порнозвезда получит право свободно говорить об отношениях с Трампом и публиковать все имеющиеся у нее сообщения, фотографии и видеозаписи.

Актриса пообещала перевести деньги к пятнице, 16 марта. Она попросила представителей Трампа дать ей ответ до полудня 13 марта. Если реакция не последует, предложение будет аннулировано.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что Дональд Трамп выиграл суд у порнозвезды Стафани Клиффорд. Актриса заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их сексуальной связи.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.

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