Киркорова засмеяли за штаны Supreme и сравнили с маляром

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он одет в рубашку модного бренда Supreme и спортивные брюки и жилетку Greg Lauren.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jan 29, 2018 at 11:25pm PST

Фото сделано в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе, США. Комментаторы сравнили наряд с одеждой маляра и рекомендовали поп-звезде попробовать «одеваться по-человечески». «Ну что за шмотки??? Смех один», — написал один из пользователей сети. «Филипп, у Вас прикид маляра или художника», — резюмировал другой. Сам артист никак не ответил на критические замечания публики.

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Greg Lauren — американский бренд мужской и женской одежды, основанный в 2011 году дизайнером и актером Грегом Лореном, племянником модельера Ральфа Лорена.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа. В 2017 году марка вошла в число самых хайповых брендов одежды, по опросу экспертов моды и журналистов.

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