Рэпер прикрыл леопардовую прическу белой ушанкой и пошел за «Грэмми»

Американский рэпер Tyler, The Creator появился на церемонии вручения премии «Грэмми» в новом образе. Фотографии были опубликованы в его Twitter.

Tyler, The Creator покрасил волосы в леопардовый паттерн, а на голову надел белую шапку-ушанку с советской армейской кокардой. Ансамбль дополняли голубой пиджак Supreme, шарф Louis Vuitton и кеды Le Fleur Converse Chuck Taylor High-Tops из лимитированной коллекции, созданной маркой Converse совместно с Tyler, The Creator.

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Tyler, The Creator (настоящее имя Тайлер Грегори Оконма) — американский рэпер, продюсер и дизайнер. Родился в 1991 году в Калифорнии. С 2011 года выпустил четыре сольных альбома. Музыкант был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом» с диском Flower Boy (2017), но не получил награду.

Юбилейная, 60-я церемония вручения «Грэмми» прошла в воскресенье, 28 января, в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Она присуждается Американской академией звукозаписи.

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