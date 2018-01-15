Создатель «эщкере» накупил золотых цепей на 350 тысяч долларов

Американский рэпер Lil Pump купил золотые цепи с драгоценными камнями, общая стоимость которых составила 350 тысяч долларов. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает HypeBeast.

По информации издания, рэпер заказал изготовление украшений для себя и своей команды из звукозаписывающей студии Tha Lights Global в нью-йоркской ювелирной компании Avianne & Co.

Фото: @elliotavianne

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На фотографии, опубликованной в заметке, изображено восемь одинаковых подвесок на цепи из золота, на каждой — оттиск звезды и логотипа студии. Все подвески полностью покрыты драгоценными камнями, общий вес которых колеблется от 10 до 30 карат на каждом украшении.

26 декабря сообщалось, что в сети обратили внимание на ролик с кричащим на ухо собаке рэпером Lil Pump. Он знакомит фанатов со своим питомцем и кричит ему на ухо свою фирменную фразу «эщкере» («esketit», сленговый вариант фразы «let’s get it», которая переводится как «давай сделаем это» — прим. «Ленты.ру»).

Lil Pump — рэпер из Майами, в 2016 году прославившийся любовью к бренду Gucci и фразой «эщкере» (esketit), которая стала вирусным мемом не только на территории США, но и в России. Его клипы набирают на YouTube десятки и даже сотни миллионов просмотров.

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