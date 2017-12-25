Рэпер нарядился в кожаный комбинезон и объявил себя гением любви

Американский рэпер, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий в одежде принадлежащего ему бренда Billionaire Boys Club.

A post shared by Pharrell Williams (@pharrell) on Dec 23, 2017 at 2:53pm PST

В частности, Уильямс появился в кадре одетым в кожаный летный комбинезон из новой коллекции марки. На спине комбинезона вышита надпись Genius Of Love («Гений любви»). Коллекция создана новым креативным директором Billionaire Boys Club Бренданом Бабензином, ранее работавшим в Supreme.

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Пользователи соцсети в целом одобрили наряд Уильямса — пост собрал 255 тысяч лайков. Один из комментаторов отметил, что рэпер похож на героя фильма «Стражи Галактики». Другой пользователь написал, что похожий костюм носил его отец.

Billionaire Boys Club («Клуб парней-миллиардеров») — бренд мужской одежды, созданный в 2003 году Фареллом Уильямсом и японским трендсетером Nigo.

В декабре созданные Уильямсом для дома Chanel кроссовки были признаны самой дорогой обувью года. На eBay их продали за 26,6 тысячи долларов.

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