Кто выключает воду, когда чистит зубы? Кто гасит двигатель автомобиля в пробке? Кто утилизирует отходы, как нарисовано на контейнерах (когда они есть)? Кто думает о планете, закрываясь в квадратах своей квартиры? Как будут жить наши дети и их потомки через сто лет? Чем будут дышать, о чем будут мечтать, о чем и как сильно будут жалеть те, кто придет после нас? Что каждый из десятков миллионов читателей «Ленты.ру» мог бы зашить в капсулу времени? Корреспондент «Ленты.ру» побывал на единственной и неповторимой в ближайшие сто лет презентации сингла Фаррелла «100 years» в Шанхае, чтобы лично убедиться, как много потеряет человечество, если не задумается о будущем. Или хотя бы просто не научится ценить хорошую музыку. Кто ее включает, когда чистит зубы?

Коньяк LOUIS XIII, принадлежащий дому Remy Martin, дает шанс всем жителям планеты. Суть совсем проста: или они позаботятся о ее будущем, ставя в доказательство хештег #ifwecare, и через сто лет мир обогатится музыкальным (а местами даже гениальным) произведением от Фаррелла Уильямса — или же продолжат уничтожать природу своим безразличием, но тогда они не то что не смогут услышать хорошую музыку, но и еще не увидят половину мира. Потому что он к тому моменту окажется под водой, по пророчествам ученых разных мастей.

Фото: LOUIS XIII

Треком века у Фаррелла могла быть любая его композиция, но в Шанхае, который, кстати, входит в список мегаполисов, рискующих по тревожным заверениям Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) уйти под воду, в ближайшее столетие стал секретный «100 years». Да и исполнителем мог быть не только Фаррелл, но еще пара десятков артистов, которые будоражат вечно неспокойный мир. Заботятся ли они о нем так же, как автор хита Happy, — вопрос для обсуждения на ближайший век. Фаррелл в первый и единственный раз представил лично композицию, о которой не узнает никто из тех, кто читает этот текст. То, какой получилась новая песня, останется в секрете до следующего столетия, ведь второй официальный релиз состоится в 2117 году.

Первый релиз состоялся 13 ноября нынешнего года. На презентации было сто человек, в том числе и корреспондент «Ленты.ру». Коротко: это микс детской песни о том, что нам всем нужно задуматься о будущем, и хип-хоп-бита, на который Фаррелл наложил красивые слова о том, что никто, кроме нас, не сможет спасти планету. Композицию запустил автор с глиняной пластинки, которая отправилась в сейфе Fichet-Bauche в погреб коньячного дома Remy Martin, где хранятся бочки с LOUIS XIII в провинции Коньяк.

У пластинки две возможных судьбы: через сто лет сейф откроется и записанную на нее композицию услышит весь мир или миру будет не до этого, потому что часть Европы уйдет под воду. Единственный шанс оставить в наследие потомкам трек Фаррелла — рассказать о трагических последствиях глобального потепления, которые наступят, если мы не изменим свой образ жизни.

Коньяк LOUIS XIII неслучайно пригласил к участию в инновационном арт-проекте Фаррелла — музыкант разделяет обеспокоенность бренда вопросами экологии и глобального потепления. «Мы можем сохранить музыку, но можем потерять планету», — начинает разговор Фаррелл Уильямс, подчеркивая, что для того, чтобы будущее не просто наступило, а было у всех, кто его заслуживает, нужно хотя бы на секунду задуматься о настоящем.

«Что я пожелаю будущему поколению? Да ничего! Ему ничего не нужно диктовать, оно уже самодостаточно. Ему уже давно не нужно ничем обладать — достаточно иметь. Машина, дом, работа — это все можно устроить так, чтобы жить моментом. У нас есть крутые сервисы каршеринга, у нас есть Airbnb, у нас есть возможность снимать жилье там, где мы хотим. Так задумайтесь о том, что будет, у вас же нет проблем», — призывает артист, говоря о том, что жить в иллюзиях становится нормой.

«Вранье — это в порядке вещей, творящихся в мире. Так нарушьте этот порядок, измените мир и увидите, как круто будет жить», — говорит Фаррелл, ставя ту самую глиняную пластинку с треком, приговаривая, что он не диджей и может облажаться. Он облажался, потому что сначала трек играл в трехкратно ускоренном варианте. Никто из ста человек, кому LOUIS XIII доверил услышать песню века, не понял, что произошла накладка, потому что все представили себя теми самыми потомками, которые спасли мир и услышали послание. Еще раз — и слова мимо. Звук не тот, пластинка не на том месте, но все уже в 2117 году. В том времени, когда ошибка может стоить жизни, но цена момента важнее предрассудков.

Фото: LOUIS XIII

«Музыка меняется постоянно. За последние 30 лет она изменилась кардинально. Но за последние три года — радикально», — рассуждает о творчестве тот самый автора песни на века, который не смог завести нормально пластинку, но смог завести весь мир.

Его композиция стала творческим выражением тонкой связи, которая существует между природой и временем и тем влиянием, которое люди могут оказывать на мир вокруг. Звучит как тост, но лучше его произнести тем, кто будет слушать «100 years» — уже без тех, кто когда-то ставил хештег #ifwecare.

И без тех, кто при создании коньяка мыслил на столетие вперед. Трек Фаррелла записан на пластинку, выполненную из глины, которой богаты меловые почвы французского региона Коньяк. Единственная копия будет храниться в подвалах дома LOUIS XIII в специальном сейфе Fichet-Bauche, содержимое которого может разрушиться при погружении в воду. В случае если уровень моря продолжит расти такими же темпами, как и в наши дни, то, по прогнозам ученых, через 100 лет значительная часть суши, включая провинцию Коньяк, окажется под водой.

Но это — не точно.

Кстати, в 2015 году актер Джон Малкович вместе с режиссером Робертом Родригесом сняли картину «100 лет: фильм, который вы никогда не увидите». В этой работе создатели, вдохновленные терпением и трудом нескольких поколений мастеров коньячных дел, исследуют взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. А вдохновляться было чем: каждая бутылка LOUIS XIII уникальна — потому что это результат труда жизни нескольких поколений мастеров коньячного дела. Всей жизни, серьезной, взрослой и осознанной.

Сингл Фаррелла Уильямса «100 years» выйдет в 2117 году, но только #Ifwecare.

И только если люди перестанут мыслить категориями «после нас хоть потоп».

Материал подготовлен при поддержке Remy Martin.