Фаррелл Уильямс укоротил юбки теннисисткам

Американский музыкант Фаррелл Уильямс показал результаты очередного совместного проекта со спортивной маркой adidas Originals. Речь идет о коллекции одежды для занятий теннисом. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Vogue.

В линейку вошли классические вещи в стилистике 1970-х годов: короткие юбки, свободные шорты, футболки, платья, топы и полотенца.

Фаррелл Уильямс — американский рэпер, продюсер и дизайнер одежды. С adidas Originals он сотрудничает не в первый раз. Один из его недавних проектов — новая модель обуви, которая объединяет в себе черты теннисных кроссовок Stan Smith с необычным силуэтом Tennis Hu.

Прошлым летом рэпер представил «солнечные» кроссовки. Это переработанная модель NMD желтого цвета с надписью Human Race («Род человеческий»).