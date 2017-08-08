Фаррелл Уильямс сделал новые кроссовки для adidas Originals

Американский музыкант Фаррелл Уильямс презентовал новую модель кроссовок, созданную в сотрудничестве со спортивной маркой adidas Originals. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Он соединил минималистичные детали культовых теннисных кроссовок Stan Smith с необычным силуэтом Tennis Hu. Новая модель представлена в пастельных тонах. Классические Stan Smith из премиальной кожи также выполнены в новой цветовой гамме. В продаже новые кроссовки появятся с 10 августа.

Фото: пресс-служба adidas Originals 1 /13

Фаррелл Уильямс — американский рэпер, продюсер и дизайнер одежды. С adidas Originals он сотрудничает не в первый раз. Например, весной 2017 года он представил уменьшенную копию кроссовок NMD для детей.

На кроссовки нанесены надписи Human Race («Род человеческий»). Кроссовки выполнены в ярко-желтом цвете из материала Primeknit, который, по словам производителей, позволяет коже дышать.